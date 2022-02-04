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Омича арестовали за издевательства над младенцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Омской области

Суд на два месяца арестовал жителя Омска, обвиняемого в истязании девятимесячного ребенка своей сожительницы, сообщило в пятницу СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, с 26 января по 1 февраля подозреваемый, когда мамы малыша не было дома, бил ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

«Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что Павел Живодер обвиняется в совершении тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости. Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении.

На допросе фигурант дела вину признал, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребенку.

Малыша отправили в больницу, он в тяжелом состоянии. Обвиняемому в истязании грозит до семи лет лишения свободы.

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