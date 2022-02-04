Морозы ослабнут на выходных в Забайкалье

Морозы ослабнут в выходные дни в Забайкальском крае, в воскресенье пройдет небольшой снег, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

В большинстве районов температура воздуха ночью составит 29-34 градусов мороза, местами по южной половине края не ниже 21-26 градусов, лишь в северных районах будет, по-прежнему, холодно, до минус 41.

Днем температура повысится до 6-11 градусов мороза, местами по северным, восточным районам составит 12-17 градусов, в Каларском районе составит 20-25 градусов мороза.

Ветер ночью будет слабый, днем в отдельных районах будет усиливаться до 7-12 метров в секунду. 6 февраля днем пройдет небольшой снег по западным, центральным и южным районам.