Школы и колледжи Омской области перейдут на дистант

Школы и учреждения средне-специального образования в Омской области будут работать дистанционно две недели, с 7 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным оперштаба региона, среди заболевших коронавирусом увеличивается доля школьников. В связи с этим было принято решение о переводе школьников 1-8 и 10 классов, а также студентов колледжей (за исключением тех, кто проходит промежуточную аттестацию) на дистанционное обучение с 7 февраля на две недели.

Вузам власти рекомендовали проводить обучение в смешанном формате, оставляя в очном режиме только практические занятия. Детские сады будут закрываться в случае превышения порога заболеваемости в 20%.

Все принятые ранее решения также сохраняются, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. Режим повышенной готовности действует в Омской области до 1 марта.