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Алабай напал на трехлетнего ребенка в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Изначально этот файл был загружен участником Gsicard из английский Википедия / CC-BY-SA-3.0

Алабай напал на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района в Забайкальском крае, он почти «снял скальп» с малыша, следователи проводят проверку.

Собака породы алабай, у которой, по предварительным данным, есть хозяева, напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района. «На вокзале алабай напал на трехлетнего ребенка, снял скальп просто, наложили 48 швов», — рассказали жители поселка.

Следователи проведут проверку. Они опросят родителей ребенка, свидетелей и найдут владельца собаки. Также в больнице уточнят тяжесть травм малыша.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна 22 января после нападения бездомных собак. После этого власти Забайкалья и других регионов Сибири решили скорректировать законодательство.

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