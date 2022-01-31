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Мэры сибирских городов хотят ввести обязательную регистрацию собак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэры сибирских городов обсудили изменения в законодательство, которые могут предотвратить трагические случаи, как смерть девочки в Забайкальском крае от укусов собак. Они предложили ввести регистрацию всех домашних животных, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна 22 января после нападения бездомных собак. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

После принятия ФЗ № 498 действует программа ОСВВ– отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на прежнее место обитания. И только опасные животные, проявляющие агрессию, содержатся в приюте пожизненно. 

Но во многих регионах и городах не хватает специализированных приютов для животных и денег на их содержание. По предварительным подсчетам стоимость строительства одного приюта для размещения 250 животных превысит 80 миллионов рублей.

Мэры из совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов осудили проблему и предложили ввести обязательную регистрацию и учет животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Это также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных на улице. Для этого необходимо установить и четкий порядок регистрации домашних животных.

Также ни хотят предусмотреть единые на территории России правила содержания собак и кошек, установить нормативы предельного количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении.

«В бюджете на федеральном уровне должны быть предусмотрены затраты на решение этой проблемы. Я предлагаю задействовать механизм парламентских слушаний. По результатам сегодняшнего совещания задействовать возможности Государственной Думы РФ – использовать для этого площадку нашего профильного комитета по местному самоуправлению — подготовить и провести парламентские слушания», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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