Мэры сибирских городов хотят ввести обязательную регистрацию собак

Мэры сибирских городов обсудили изменения в законодательство, которые могут предотвратить трагические случаи, как смерть девочки в Забайкальском крае от укусов собак. Они предложили ввести регистрацию всех домашних животных, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна 22 января после нападения бездомных собак. Губернатор края Александр Осипов на встрече с жителями заявил, что обратится в Госдуму и правительство РФ с просьбой изменить федеральный закон об ответственном обращении с животными.

После принятия ФЗ № 498 действует программа ОСВВ– отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на прежнее место обитания. И только опасные животные, проявляющие агрессию, содержатся в приюте пожизненно.

Но во многих регионах и городах не хватает специализированных приютов для животных и денег на их содержание. По предварительным подсчетам стоимость строительства одного приюта для размещения 250 животных превысит 80 миллионов рублей.

Мэры из совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов осудили проблему и предложили ввести обязательную регистрацию и учет животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Это также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных на улице. Для этого необходимо установить и четкий порядок регистрации домашних животных.

Также ни хотят предусмотреть единые на территории России правила содержания собак и кошек, установить нормативы предельного количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении.

«В бюджете на федеральном уровне должны быть предусмотрены затраты на решение этой проблемы. Я предлагаю задействовать механизм парламентских слушаний. По результатам сегодняшнего совещания задействовать возможности Государственной Думы РФ – использовать для этого площадку нашего профильного комитета по местному самоуправлению — подготовить и провести парламентские слушания», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.