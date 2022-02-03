Кадыров назвал встречу с Путиным «доброй»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась и была «доброй», соответствующее видео появилось в Instagram.

По словам Кадырова, «президент, как всегда, поддержал нас». «Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента», — добавил чеченский лидер, который в момент записи видео находился в Доме правительства России.

Встреча президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова прошла в Москве. Главной темой переговоров, как сообщает пресс-служба республики, стали социально-экономическая ситуация в Чечне и темпы развития региона.

При этом 2 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что встречи президента с главой Чечни в планах нет. Некоторые эксперты предположили, что встреча Путина и Кадырова носит экстренный характер.

Сообщения о встрече Кадырова и Путина появились на фоне конфликта властей республики с семьей судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которым чеченские чиновники пригрозило «отрезать головы».