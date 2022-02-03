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Съемки второго сезона «Локи» стартуют летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Локи»

Съемки второго сезона сериала Marvel «Локи» стартуют уже летом этого года, в нем к роли Бога хитрости и обмана вернется Том Хиддлстон.

События сериала начинаются, когда мстители возвращаются в прошлое за Камнями Бесконечности. Локи версии 2012 года удается украсть Тессеракт и скрыться. Этим он создает новое временное ответвление, и его арестовывают агенты Управления временными изменениями. Позже с Сильвией – женским вариантом себя, а также с другими версиями Локи из параллельных вселенных ему придется разобраться в том, что происходит, и кто контролирует время.

#Кинематограф
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К концу шестого эпизода «Локи», еще летом прошлого года, было подтверждено, что Marvel Studios продлит сериал на второй сезон. Известно, что Том Хиддлстон и София Ди Мартино (Локи) официально должны вернуться. Большую роль сыграет и персонаж Оуэна Уилсона Мобиус.

Как сообщает портал Screenrant.com, к роли судьи Равонны Ренслейер вернется Гугу Эмбата-Роу. В прошлом сезоне ее персонаж узнала, что также является вариантом, и что она была выдернута из своей жизни, в которой была учительницей на Земле. В финале первого сезона «Локи» Ренслейер покинула управление и открыла портал в неизвестное место и время. В интервью актриса рассказала, что возвращается в новом шоу и добавила, что съемки стартуют летом в лондонской студии Pinewood Studios.

Первый сезон завершился разрушением «священной временной шкалы». В результате чего мультивселенная стала частью MCU и заложила основу для сюжетов «Человека-паука: Нет пути домой», «Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия» и «Человека-муравья и Осы: Квантовая теория». Что ждет поклонников во втором сезоне, пока неизвестно. Можно предположить, что Локи отправился в путь вместе с Мобиусом и Сильвией, но любые подробности студия держит в секрете.

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