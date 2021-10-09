Союзмультфильм показал попавшего в семью Печкиных Локи

«Союзмультфильм» представил асгардского Бога хитрости и обмана Локи из киновселенной Marvel в образе почтальона Печкина.

«Идея для второго сезона "What if?": маленького Локи вместо Одина взяла на воспитание семья почтальонов из Простоквашино. Или это идея для второго сезона "Локи"? Мы запутались…» — подписано изображение, размещенное в аккаунте студии в Twitter.

Локи – один из центральных персонажей киновселенной, который впервые появился на экранах в фильме «Тор». Он – биологический сын короля ледяных великанов Лафея, воспитанный королем Асграда Одином и его женой Фриггой. Несмотря на то, что его персонаж является антагонистом, у Локи армия поклонников.

Локи погиб в «Войне бесконечности», однако в этом году студия Marvel выпустила мини-сериал, посвященный альтернативной версии Бога обмана, сбежавшей с Тессерактом во время возвращения Мстителей в прошлое в «Финале».

В этом сериале представлены сразу несколько версий главного хитреца киновселенной, включая Локи-подростка, Локи-старика и Локи-крокодила, есть и его вариант в женском облике.

Сериал «What if?», который упоминается в публикации «Союзмультфильма», – это анимационный проект Marvel. В нем каждый эпизод посвящен альтернативной версии уже произошедших событий.

Например, в одной из серий Соколиный глаз случайно убил Тора, и Локи захватил Землю, прибыв из Асгарда, чтобы отомстить за брата. В другом эпизоде Один вернул Локи Лафею, и тот воспитал его, причем Тор и Локи стали друзьями и названными братьями.

Реакция в Сети

Идея «Союзмультфильма» очень понравилась пользователям. «Вы только представьте это:

– А Тессеракт я вам не отдам, потому что у вас документов нету. – Молот, плащ и гром—вот мои документы!!!», «На документах всегда печать бывает и номер! Есть у вас номер на плаще? А гром и подделать можно!», «От директора канала "2х2": Передайте мое сердечко сммщику Союзмультфильма. От зрителя канала "2х2": Когда вы будите коллабиться с Марвел?!», – написали подписчики.

На последний твитт студия ответила: «Уже коллабимся с @bubble_ru , пусть в Marvel кусают локти».