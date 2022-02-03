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Самый сексуальный преступник свел женщин с ума

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция в Великобритании задержала преступника, его опубликованное фото свело с ума тысячи женщин, которые принялись признаваться мужчине в любви через соцсети.

Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Через некоторое время 37-летнего мужчину выпустили условно-досрочно, а в конце января он нарушил условия освобождения и пустился в бега, пишет The Independent.

Полиция графства Уэст-Йоркшир опубликовала снимок преступника, чтобы получить информацию о его местонахождении. Однако внезапно у мужчины появилась целая армия поклонниц по всей Британии.

Некоторые посчитали, что Кэхилл — «самый сексуальный преступник» Великобритании. Женщины массово признавались, что их привлекли спортивная фигура, правильные черты лица преступника и голубые глаза.

Фото: © West Yorkshire Police

«У меня тоже есть наручники», — написала одна из внезапных поклонниц грабителя. Другая игриво спросила: «Если я его найду, можно оставить его себе?». К разочарованию женщин, полицейским удалось оперативно задержать мужчину, сейчас он вернулся в тюрьму.

В 2014 году в Facebook разошлась фотография арестованного за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов Джереми Микса. Пользователи социальной сети нарекли его «самым красивым преступником США». После освобождения из тюрьмы он заключил контракт с модельным агентством и женился на наследнице огромного состояния.

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biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

biden-is-a-goat

сравнивать Россию и пендосию это как сравнивать М. Ломаносова и Виталика Кличко в интеллектуальном развитии
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