Самый сексуальный преступник свел женщин с ума

Полиция в Великобритании задержала преступника, его опубликованное фото свело с ума тысячи женщин, которые принялись признаваться мужчине в любви через соцсети.

Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Через некоторое время 37-летнего мужчину выпустили условно-досрочно, а в конце января он нарушил условия освобождения и пустился в бега, пишет The Independent.

Полиция графства Уэст-Йоркшир опубликовала снимок преступника, чтобы получить информацию о его местонахождении. Однако внезапно у мужчины появилась целая армия поклонниц по всей Британии.

Некоторые посчитали, что Кэхилл — «самый сексуальный преступник» Великобритании. Женщины массово признавались, что их привлекли спортивная фигура, правильные черты лица преступника и голубые глаза.

Фото: © West Yorkshire Police

«У меня тоже есть наручники», — написала одна из внезапных поклонниц грабителя. Другая игриво спросила: «Если я его найду, можно оставить его себе?». К разочарованию женщин, полицейским удалось оперативно задержать мужчину, сейчас он вернулся в тюрьму.

В 2014 году в Facebook разошлась фотография арестованного за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов Джереми Микса. Пользователи социальной сети нарекли его «самым красивым преступником США». После освобождения из тюрьмы он заключил контракт с модельным агентством и женился на наследнице огромного состояния.