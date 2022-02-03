Марсианские вертолеты «поймают» огни Святого Эльма

Быстро вращающиеся лопасти дронов на Марсе вызовут электрические токи в атмосфере, приводящие к голубоватому свечению в сумерках. К такому выводу пришли ученые Космического центра имени Годдарда.

Исследователи отмечают, что на Земле эти явления чаще всего наблюдаются на крыльях самолетов и концах лопастей вертолетов, особенно в пылевых условиях. В научной литературе их называют огнями Святого Эльма, говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Planetary Science Journal.

Ученые рассчитали, что при вращении лопастей дрона они ударяют по пылинкам в атмосфере, особенно вблизи поверхности планеты, в результате чего на лопастях накапливается заряд, вокруг них возникают электрические токи, вызывающие свечение.

Слабое свечение будет лучше наблюдаться в вечерние часы, когда небо темнее. Специалисты полагают, что в будущем эти явления помогут ученым исследовать различные свойства разреженной атмосферы Марса.