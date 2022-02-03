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Иномарка под Новосибирском врезалась в грузовик и загорелась

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Легковой автомобиль врезался в грузовую «Газель» и загорелся в Болотнинском районе Новосибирской области в четверг. Два человека погибли, один попал в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Утром в четверг 31-летний водитель Renault Logan двигался по трассе «Сибирь» со стороны Кемеровской области в направлении Новосибирска. На 108 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 33-летнего мужчины. Иномарка загорелась.

В результате происшествия погибли водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир, личность которой устанавливается. С различными травмами попал в больницу водитель «Газели».

На месте аварии работают спасатели и полицейские, на трассе организовано реверсивное движение.

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