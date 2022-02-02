Морозы задержатся в Хакасии

Морозы ниже 30 градусов по ночам сохранятся до в пятницы в Хакасии, на дорогах ожидаются гололед и снежные накаты, сообщает правительство региона.

По данным республиканского гидрометцентра, 2-4 февраля ночные температуры воздуха составят ниже 30 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 15-20 градусов мороза.

На дорогах гололедица и снежные накаты. В горах сохраняется опасность схода снежных лавин.

Специалисты рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, быть осторожными в пути и по возможности отказаться от прогулок, дальних поездок и отдыха на природе.