НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Морозы задержатся в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: © правительство Хакасии

Морозы ниже 30 градусов по ночам сохранятся до в пятницы в Хакасии, на дорогах ожидаются гололед и снежные накаты, сообщает правительство региона.

По данным республиканского гидрометцентра, 2-4 февраля ночные температуры воздуха составят ниже 30 градусов мороза. Днем температура воздуха будет 15-20 градусов мороза.

На дорогах гололедица и снежные накаты. В горах сохраняется опасность схода снежных лавин.

Специалисты рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, быть осторожными в пути и по возможности отказаться от прогулок, дальних поездок и отдыха на природе.

Еще по теме
Прокуратура оштрафовала воняющие «коровники» возле Толмачево
Порция облачности принесет в Новосибирск снежную погоду
Перепады погоды ожидаются в Забайкалье в начале февраля
Американцев предупредили о «дожде» из игуан
смотреть все
Хакасия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Морозы задержатся в Хакасии
Новосибирская биатлонистка Буртасова неожиданно выступит на Олимпиаде
Конфликт из-за парковки в Омске закончился стрельбой
Самое популярное
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Изменен расчет тарифов на воду
Обсуждение (0)
Картина дня
Угроза вторжения России разделила украинцев пополам
Спрос на оборудование для майнинга резко упал
США признали превосходство Су-30СМ2 над своими истребителями
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
35
МВД раскритиковало российские процессоры
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
29
Госдолг США установил исторический рекорд
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Sibnet.Ru