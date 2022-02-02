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Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Государство выделит гранты российским IT-компаниям за разработку патриотических видеоигр, соответствующий конкурс объявил Институт развития интернета, сообщает пресс-служба учреждения.

Конкурс в рамках программы «Поддержка производства национального контента в цифровой среде» стартует в феврале, автор лучшего проекта получит грант, размер которого определится по итогам рассмотрения бизнес-плана разработчика.

Участники могут создавать игры, которые соответствуют следующим темам: «Герои наших дней и поводы для гордости»; «Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд»; «Стабильное развитие страны»; «Защита национальных интересов и общественных ценностей».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT Александр Хинштейн заявил в интервью изданию «Коммерсантъ», что значимость видеоигр нельзя игнорировать. По его словам, они могут продвигать патриотизм и знание истории.

«При грамотной поддержке российских IT-компаний у них могут появиться собственные игры о специальных войсках, Великой Отечественной войне, знаменитых разведчиках. Уверен, со временем у таких продуктов будут все шансы затмить Mortal Combat и другие раскрученные бренды», — отметил он.

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Игры #Экшены
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