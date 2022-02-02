Инфекционист рассказал об особенностях нового подвида «омикрона»

Новый подвид омикрон-штамма BA-2 коронавирусной инфекции или «стелс-Омикрон» распространяется в Дании и других скандинавских странах, инфекционист Андрей Поздняков рассказал о его особенностях.

По имеющимся специалиста данным, с учетом высокого процента вакцинированных среди населения Дании, новый подштамм не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом.

«При большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм «омикрона» больших проблем не вызывает. Его симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, непрерывный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро-Сибирь».

По данным эксперта, на этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный «омикрон».

Новый подштамм, вероятно, не будет распространяться настолько быстро и массово, как его предшественники, добавил инфекционист.