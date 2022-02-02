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Банда похитила у красноярца технику для майнинга на 15 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Трое мужчин украли технику для майнинга криптовалюты на почти 15 миллионов рублей, полицейские нашли оборудование, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

У мужчины пропало 14 единиц вычислительной техники для майнинга криптовалюты, на общую сумму 14 миллионов 480 тысяч рублей.

Полицейские задержали троих мужчин и изъяли похищенное имущество. Проверяется версия, что мужчины уже совершали подобные кражи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Красноярск #Криминал
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