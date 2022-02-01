НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Банка огурцов убила украинца

Источник:
Sibnet.ru
572 3
Фото: © Sibnet.ru

Необычный инцидент произошел в городе Белая Церковь в Киевской области — 42-летний мужчина скончался в результате ранения банкой с огурцами, сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, мужчина на собственной кухне разделывал мясо, когда стоявшая рядом банка упала. Украинец порезался осколком стекла и повредил вену. Мужчина был в квартире один, в результате ранения он потерял большое количество крови и умер.

Его тело нашла соседка. На месте гибели мужчины работают патрульная полиция, следственная группа и медики, которым удалось восстановить картину произошедшего. Однако реконструкция нуждается в проверке.

По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 — умышленное убийство. На Украине в случае неустановленной причины смерти досудебное расследование по указанной квалификации является обязательным.

Еще по теме
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Морг в Хакасии выдал родственникам чужое тело
Состояние выпавшего из окна томского школьника стабилизировалось
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Новый мэр Омска получил представление за плохую уборку дорог от снега
Прокуратура оштрафовала воняющие «коровники» возле Толмачево
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Жители Донбасса стали россиянами
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Обсуждение (3)
Картина дня
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Володин не нашел причин для снижения нештрафуемого порога скорости
Ипотечные ставки Сбербанка превысили 10%
Опасное приложение прочтет удаленные данные WhatsApp
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

Danilon

Прежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
Sibnet.Ru