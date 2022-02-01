Банка огурцов убила украинца

Необычный инцидент произошел в городе Белая Церковь в Киевской области — 42-летний мужчина скончался в результате ранения банкой с огурцами, сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, мужчина на собственной кухне разделывал мясо, когда стоявшая рядом банка упала. Украинец порезался осколком стекла и повредил вену. Мужчина был в квартире один, в результате ранения он потерял большое количество крови и умер.

Его тело нашла соседка. На месте гибели мужчины работают патрульная полиция, следственная группа и медики, которым удалось восстановить картину произошедшего. Однако реконструкция нуждается в проверке.

По факту смерти мужчины следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 — умышленное убийство. На Украине в случае неустановленной причины смерти досудебное расследование по указанной квалификации является обязательным.