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МС-21 прошел виртуальные испытания на столкновения с птицами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Ростеха»

Ученые платформы Национальной технологической инициативы протестировали устойчивость хвостового оперения лайнера МС-21 к столкновениям с птицами перед натурными испытаниями на виртуальном испытательном стенде.

Специалисты разработали виртуальный испытательный стенд, который при помощи технологий математического моделирования позволяет воспроизвести ситуации столкновения птиц с килем (части вертикального оперения хвоста) самолетов. Первым отечественным лайнером, который прошел проверку на птицестойкость, стал МС-21, передает ТАСС.

В конце прошлого года МС-21 получил базовый сертификат типа и совершил первый полет с российским композитным крылом.

МС-21 — российский узкофюзеляжный среднемагистральный лайнер, который собирают на Иркутском авиазаводе. В 2023 году его планируется запустить в крупносерийное производство. Сейчас лайнер проходит контрольные испытания, чтобы показать готовность к эксплуатации и обслуживанию на аэродромах.

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Иркутск #Авиа
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