Изменен ЕГЭ по математике

Изменения внесены в базовый и профильный ЕГЭ по математике, который будут сдавать в 2022 году, сообщает Рособрнадзор.

Так, в экзамене по математике базового уровня появилась еще одна практико-ориентированная текстовая задача, усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Также в нем изменили порядок заданий и максимальный первичный балл.

В работу добавили задание №5, проверяющее умение выпускника выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание №20, которое проверяет умение строить и исследовать простейшие математические модели, отмечается в сообщении.

Профильный экзамен по математике лишился ряда заданий базового уровня сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки.

Например, участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом добавлены два новых задания — алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности.

Демоверсию ЕГЭ по математике 2022 года можно скачать на сайте Федерального института педагогических измерений.