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Изменен ЕГЭ по математике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Изменения внесены в базовый и профильный ЕГЭ по математике, который будут сдавать в 2022 году, сообщает Рособрнадзор.

Так, в экзамене по математике базового уровня появилась еще одна практико-ориентированная текстовая задача, усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Также в нем изменили порядок заданий и максимальный первичный балл.

В работу добавили задание №5, проверяющее умение выпускника выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание №20, которое проверяет умение строить и исследовать простейшие математические модели, отмечается в сообщении.

Профильный экзамен по математике лишился ряда заданий базового уровня сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки.

Например, участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом добавлены два новых задания — алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности.

Демоверсию ЕГЭ по математике 2022 года можно скачать на сайте Федерального института педагогических измерений.

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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

max5

Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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