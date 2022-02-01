Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине

Китай не видит угрозу международному миру и безопасности в нынешней ситуации вокруг Украины, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Инициатором созыва заседания Совбеза ООН по украинской ситуации стали Соедиенные Штаты. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России. По их мнению, действия Москвы представляет угрозу международному миру и безопасности.

«Китай не может солидаризоваться с этой точкой зрения»,— цитирует ТАСС постпреда Китая. «Россия неоднократно заявляла, что не имеет планов начинать какие-либо военные действия», — напомнил дипломат. «Что нам срочно необходимо сейчас, так это тихая дипломатия, а не мегафонная дипломатия», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

По его словам, «к сожалению, США не приняли такое конструктивное предложение». Проведение нынешнего открытого совещания СБ ООН "явно не способствует созданию ни благоприятной атмосферы для диалога и переговоров, ни разрядке напряженности», указал Чжан Цзюнь.

Он отметил, что законные обеспокоенности России в сфере безопасности должны быть учтены «Расширение НАТО — это вопрос, который трудно обойти стороной при разрешении нынешней напряженности», — заявил постпред Китая.