Материнский капитал и соцвыплаты выросли с 1 февраля

Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%. За рождение первого ребенка заплатят более полумиллиона рублей.

Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.

С 1 февраля увеличивается размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит почти 20,5 тысячи рублей, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 708,23 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) — около 7,7 тысячи рублей.

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6,9 тысячи рублей, но его размер необходимо уточнять в территориальном органе ФСС.