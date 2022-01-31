Медцентр с бассейном и спа построят в Чите

Инвестор построит в Чите Забайкальского края медицинский центр с бассейном и гостиницей, стоимость проекта составит 167 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
Еще один проект вошел в территорию опережающего развития «Забайкалья». Резидент построит многофункциональный центр амбулаторно-поликлинического обслуживания с бассейном и гостиничным центром в Чите.
Строительством займется компания «Бит». Проект резидента предполагает строительство здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров.
«В многофункциональный центр будут входить медицинский комплекс, бассейн, спа-центр для посетителей, а также гостиница на 122 комнаты», — сказал министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.
Инвестиции в проект составят 167 миллионов рублей. За счет реализации проекта будет создано 63 рабочих места.
Killer1974Отличный был актер. Земля ему пухом.
Alexzander1973Пусть земля будет пухом! Очень жаль!
TehN1kЦарство ему небесное! Невосполнимая утрата!
Алекс555Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....