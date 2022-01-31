Медцентр с бассейном и спа построят в Чите

Инвестор построит в Чите Забайкальского края медицинский центр с бассейном и гостиницей, стоимость проекта составит 167 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Еще один проект вошел в территорию опережающего развития «Забайкалья». Резидент построит многофункциональный центр амбулаторно-поликлинического обслуживания с бассейном и гостиничным центром в Чите.

Строительством займется компания «Бит». Проект резидента предполагает строительство здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров.

«В многофункциональный центр будут входить медицинский комплекс, бассейн, спа-центр для посетителей, а также гостиница на 122 комнаты», — сказал министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.

Инвестиции в проект составят 167 миллионов рублей. За счет реализации проекта будет создано 63 рабочих места.