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Медцентр с бассейном и спа построят в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инвестор построит в Чите Забайкальского края медицинский центр с бассейном и гостиницей, стоимость проекта составит 167 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Еще один проект вошел в территорию опережающего развития «Забайкалья». Резидент построит многофункциональный центр амбулаторно-поликлинического обслуживания с бассейном и гостиничным центром в Чите.

Строительством займется компания «Бит». Проект резидента предполагает строительство здания общей площадью 6 тысяч квадратных метров.

«В многофункциональный центр будут входить медицинский комплекс, бассейн, спа-центр для посетителей, а также гостиница на 122 комнаты», — сказал министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.

Инвестиции в проект составят 167 миллионов рублей. За счет реализации проекта будет создано 63 рабочих места.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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