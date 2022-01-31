Половина россиян выразила недовольство начальством

Почти каждый второй россиянин недоволен своим руководством, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру» в ходе соцопроса.
В исследовании приняли участие 7 тысяч человек из всех регионов России. Оказалось, что 52% довольны отношениями с руководством, 48% — недовольны.
Из тех, кто недоволен отношениями с начальством, 61% отметили, что считают руководителя некомпетентным. 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать.
У 47% участников исследования руководство манипулирует понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и увольнением.
41% респондентов недовольны агрессией со стороны руководства, 39% опрошенных не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования рассказали, что их руководитель распускает сплетни.
Killer1974Отличный был актер. Земля ему пухом.
Alexzander1973Пусть земля будет пухом! Очень жаль!
TehN1kЦарство ему небесное! Невосполнимая утрата!
Алекс555Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....