Половина россиян выразила недовольство начальством

Почти каждый второй россиянин недоволен своим руководством, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру» в ходе соцопроса.

В исследовании приняли участие 7 тысяч человек из всех регионов России. Оказалось, что 52% довольны отношениями с руководством, 48% — недовольны.

Из тех, кто недоволен отношениями с начальством, 61% отметили, что считают руководителя некомпетентным. 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать.

У 47% участников исследования руководство манипулирует понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и увольнением.

41% респондентов недовольны агрессией со стороны руководства, 39% опрошенных не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования рассказали, что их руководитель распускает сплетни.