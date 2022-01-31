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Половина россиян выразила недовольство начальством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почти каждый второй россиянин недоволен своим руководством, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру» в ходе соцопроса.

В исследовании приняли участие 7 тысяч человек из всех регионов России. Оказалось, что 52% довольны отношениями с руководством, 48% — недовольны.

Из тех, кто недоволен отношениями с начальством, 61% отметили, что считают руководителя некомпетентным. 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать.

У 47% участников исследования руководство манипулирует понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и увольнением.

41% респондентов недовольны агрессией со стороны руководства, 39% опрошенных не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования рассказали, что их руководитель распускает сплетни.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
Sibnet.Ru