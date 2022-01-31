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Камеры ГИБДД не узнали Lada Niva Travel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Комплекс фотовидеофиксации не смог определить автомобиль Lada Niva Travel, в постановлении внедорожник указан как «Lada без модели» — документом поделился пользователь сайта Drive2.

Водителю Lada Niva Travel пришло постановление о превышении скорости на трассе М-1 «Беларусь», но система не смогла распознать модель автомобиля, только марку — Lada.

«У меня Lada без модели», — удивился хозяин машины Vovank0 на сайте Drive2, где опубликовал фотографии документа.

Владелец Niva Travel превысил разрешенную скорость на 22 километра в час, штраф в 500 рублей он может оплатить со скидкой в 50%. С чем связана невозможность системы указать модель автомобиля, неизвестно.

Lada Niva Travel выпускается с начала 2021 года. 

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Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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