Камеры ГИБДД не узнали Lada Niva Travel

Комплекс фотовидеофиксации не смог определить автомобиль Lada Niva Travel, в постановлении внедорожник указан как «Lada без модели» — документом поделился пользователь сайта Drive2.

Водителю Lada Niva Travel пришло постановление о превышении скорости на трассе М-1 «Беларусь», но система не смогла распознать модель автомобиля, только марку — Lada.

«У меня Lada без модели», — удивился хозяин машины Vovank0 на сайте Drive2, где опубликовал фотографии документа.

Владелец Niva Travel превысил разрешенную скорость на 22 километра в час, штраф в 500 рублей он может оплатить со скидкой в 50%. С чем связана невозможность системы указать модель автомобиля, неизвестно.

Lada Niva Travel выпускается с начала 2021 года.