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Перепады погоды ожидаются в Забайкалье в начале февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неоднородный характер погоды ожидается в первые дни февраля в Забайкальском крае, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова

Морозная погода без осадков ожидается 1-3 февраля в Забайкальском крае. Наиболее низкие ночные температуры до 37-42 градусов будут отмечаться по северным районам края, на остальной территории 30-35 градусов, местами 23-28 градусов мороза.

Днем температура воздуха составит 13-18 градусов, местами 20-25 градусов мороза, по южной половине – 8-13 градусов мороза.

Разрушение антициклона начнется 4-7 февраля, пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный будет дуть с силой 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. 

Температура ночью составит 25-30 градусов, по северным районам до 37 градусов, днем будет 7-12 градусов, местами 16-21 градусов мороза.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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