Перепады погоды ожидаются в Забайкалье в начале февраля

Неоднородный характер погоды ожидается в первые дни февраля в Забайкальском крае, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова

Морозная погода без осадков ожидается 1-3 февраля в Забайкальском крае. Наиболее низкие ночные температуры до 37-42 градусов будут отмечаться по северным районам края, на остальной территории 30-35 градусов, местами 23-28 градусов мороза.

Днем температура воздуха составит 13-18 градусов, местами 20-25 градусов мороза, по южной половине – 8-13 градусов мороза.

Разрушение антициклона начнется 4-7 февраля, пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный будет дуть с силой 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 25-30 градусов, по северным районам до 37 градусов, днем будет 7-12 градусов, местами 16-21 градусов мороза.