Американцев предупредили о «дожде» из игуан

Замерзшие игуаны могут усыпать улицы городов в штате Флорида из-за похолодания, сообщила Национальная метеорологическая служба США.

«Будет игуанопад. Метаболизм ящериц замедляется, если температура опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту (4,4 градусов по Цельсию)», — говорится в Twitter Национальной метеорологической службы США по Майами и Южной Флориде.

Игуаны могут падать с деревьев, но они не умерли, уточнили метеорологи. По мере повышения температуры ящерицы восстанавливаются, однако специалисты не рекомендуют пытаться помочь им. Когда рептилии оттаивают, то могут быть агрессивными и кусаться.

Это не первый случай, когда американские синоптики предупреждают об осадках в виде игуан. Подобное происходило в Майами в 2020 году.