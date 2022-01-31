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Американцев предупредили о «дожде» из игуан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Christian Mehlführer, User:Chmehl / CC BY 2.5

Замерзшие игуаны могут усыпать улицы городов в штате Флорида из-за похолодания, сообщила Национальная метеорологическая служба США.

«Будет игуанопад. Метаболизм ящериц замедляется, если температура опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту (4,4 градусов по Цельсию)», — говорится в Twitter Национальной метеорологической службы США по Майами и Южной Флориде.

Игуаны могут падать с деревьев, но они не умерли, уточнили метеорологи. По мере повышения температуры ящерицы восстанавливаются, однако специалисты не рекомендуют пытаться помочь им. Когда рептилии оттаивают, то могут быть агрессивными и кусаться.

Это не первый случай, когда американские синоптики предупреждают об осадках в виде игуан. Подобное происходило в Майами в 2020 году.

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Топ комментариев

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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