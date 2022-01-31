Российский бензин стал вторым по дешевизне в Европе

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе, в абсолютных цифрах средняя его стоимость составляет 51,3 рубля за литр.

Самые низкие цены на бензин — в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 стоит в этой стране 35,7 рубля. На третьем месте — Белоруссия, где литр бензина в среднем стоит около 61 рубля за литр в пересчете на российскую валюту.

Самый дорогой бензин в Европе зарегистрирован в Нидерландах, здесь он в пересчете на российские деньги достиг стоимости в 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Во все этих странах бензин стоит дороже 150 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо в России можно купить за 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также зарегистрированы в Казахстане, Белоруссии и на Украине — менее 80 рублей за литр. В Швеции дизтопливо самое дорогое — его можно купить в среднем за 172,4 рубля за литр.