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Второй сезон «Девушки с Макаровым» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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сериал «Девушки с Макаровым»
сериал «Девушки с Макаровым»
Фото: © ТНТ

Показ премьерных серий комедии «Девушки с Макаровым» пройдет 31 января в 20.00 в эфире ТНТ, главного героя сделают более человечным — в его жизни появится новая любовь, сообщает ТНТ.

Второй сезон стартует спустя две недели после событий первого. Макаров пропал, и девушек экстренно вызывают из отпуска, чтобы его найти и раскрыть очередное дело. 

Тем временем в РОВД произошли серьезные перемены: ушла начальник следственного отдела Ольга, а вместо нее на службу заступил дотошный Эдуард Вяземский (Никита Тарасов), который обожает Шекспира и сам порой пишет стихи.

Также в отделении теперь есть подразделение по борьбе с киберпреступностью под руководством молодой и дерзкой сотрудницы Леры (Наталья Бардо). С обоими новичками Макарову придеся туго, да и девушки из его отдела по-прежнему не безупречны в своей работе.

Авторская группа в новых сериях покажет Макарова с иной стороны, сделав его более человечным – в его жизни появится новая любовь, что ударит по брутальности главного героя и его консерватизму. По-новому раскроются и его подопечные.

«Туркина продолжает учиться жить не по учебнику и действовать вне плана. Она уже не та отличница, что в первом сезоне. А ещё Туркина все больше раскрывается не с точки зрения карьеристки, а с женской стороны, и за этим очень любопытно наблюдать», — сказала исполнительница роли Туркиной Алевтина Тукан.

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