Ученые получили электричество из пустоты

Международный коллектив исследователей добился устойчивого самоусиления электрического тока в графеновых структурах. Процесс стал возможен через создание электрических частиц из пустоты, ранее считалось, что воспроизвести его в земных условиях невозможно.

Явление было предсказано 70 лет назад физиком Джулианом Швингером. Эффект заключается в том, что сверхмощное электрическое поле разрывает вакуум на пару частиц — электрон и позитрон с противоположными электрическими зарядами.

Такие пары постоянно рождаются из вакуума, но в обычных условиях они тут же аннигилируют, возвращая энергию обратно. Однако если процесс происходит в очень мощном электрическом или магнитном поле, частицы успевают материализоваться.

Группа физиков использовала решетки из графена. На них подавали экстремальные электрические токи. После этого в материале появлялись дополнительные носители заряда, которые делали ток еще сильнее.

Авторы открытия полагают, что теперь открывается путь к созданию электронных устройств с «невозможными» свойствами. Впрочем, в бытовых целях использовать подобные материалы пока слишком дорого.