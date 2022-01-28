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Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Источник:
ТАСС
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Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Актер Иван Охлобыстин заразился коронавирусом, об этом он сообщил в обращении к участникам собрания по случаю годовщины объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.

Исполнитель соблюдает карантин. Актер — сторонник объединенной партии «Справедливая Россия — За правду». В 2020 году Охлобыстин попал в рейтинг доверия россиян, заняв там шестое место.

Охлобыстину 55 лет. Среди его работ — роли в фильмах «Холоп», Даун Хаус», «ДМБ» и «Царь», «Generation П», а также роль заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в сериале «Интерны».

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Топ комментариев

physx

Главная проблемы страны - это наше правительство.

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

Saw77

а почему за развал медицицы в стране его не расстреляли?

Disobedient

Не первый такой . У некоторых история начиналась с приходом династии Романовых. У кого-то с 1917года....
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