Актер Иван Охлобыстин заразился коронавирусом, об этом он сообщил в обращении к участникам собрания по случаю годовщины объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — сказал Охлобыстин.

Исполнитель соблюдает карантин. Актер — сторонник объединенной партии «Справедливая Россия — За правду». В 2020 году Охлобыстин попал в рейтинг доверия россиян, заняв там шестое место.

Охлобыстину 55 лет. Среди его работ — роли в фильмах «Холоп», Даун Хаус», «ДМБ» и «Царь», «Generation П», а также роль заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в сериале «Интерны».