Россия подготовила жесткие санкции против YouTube

Российские власти подготовили ответные шаги из-за препятствования работе канала российской государственной телекомпании RT на немецком языке — RT DE. В частности, ограничения коснутся YouTube.

В числе запланированных мер — ограничение на рекламу немецких компаний в российских СМИ, жесткие штрафные санкции для YouTube и лишение Deutsche Welle лицензий на вещание в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в госструктурах.

Новостной телеканал RT DE уже несколько месяцев пытается получить право на вещание на территории Германии. В сентябре страницы канала на платформе YouTube были заблокированы. В декабре была заблокирована новая страница канала.

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по настоянию немецкого регулятора MABB 22 декабря 2021 года снял RT DE со своей платформы. В телекомпании такие действия назвали «неправомерными и противоречащими Европейской конвенции о трансграничном телевидении».

28 января состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Как следует из сообщения, размещенного на сайте МИД, Лавров призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении RT.