Путин оценил ответ Запада по гарантиям безопасности

Ответ США и НАТО на требования России по безопасности не учитывает принципиальные для Москвы вопросы, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном, передает сайт Кремля.

«Не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года», — сказал Путин.

Российский лидер указал, что Запад проигнорировал ключевой вопрос: как США будут следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия—НАТО принципу, согласно которому никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Путин отметил, что Москва изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы, после чего определится со своими дальнейшими действиями. Ожидается, что глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности, на котором пройдет обсуждение документа.