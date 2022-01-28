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Путин оценил ответ Запада по гарантиям безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ответ США и НАТО на требования России по безопасности не учитывает принципиальные для Москвы вопросы, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном, передает сайт Кремля.

«Не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года», — сказал Путин.

Российский лидер указал, что Запад проигнорировал ключевой вопрос: как США будут следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия—НАТО принципу, согласно которому никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Путин отметил, что Москва изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы, после чего определится со своими дальнейшими действиями. Ожидается, что глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности, на котором пройдет обсуждение документа.

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