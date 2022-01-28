Путин подписал закон о пожизненном заключении педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно новому закону, наказывать пожизненно будут за рецидив против любого несовершеннолетнего младше 18 лет.

Кроме того, максимальную меру суды будут применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления. Например, если оно совершено в отношении двух и более детей.

Законопроект о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был принят Госдумой 18 января и одобрен Советом Федерации 26 января.