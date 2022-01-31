Сериал про сухой закон во времена НЭПа покажут на Первом канале. Исторический детектив будет наполнен любовью, музыкой и стрельбой. Премьера телесериала «Цыпленок жареный» состоится в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба канала.

«Цыпленок жареный» — масштабная работа режиссера Елены Николаевой («Комиссарша», «Ланцет», «Манекенщица»).

В главных ролях: Никита Волков («Трудные подростки», «Черновик»), Любовь Аксенова («Мажор», «Почка»), Виктор Сухоруков («Огонь», «Фурцева), Виктор Добронравов («Технарь», «Шифр»), Ирина Пегова («Комиссарша», «Казанова») и другие.

Премьера сериала «Цыпленок жареный» состоится на Первом канале 31 января в 21.30.

Сюжет сериала

Весна 1921 года. Введение НЭПа стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии: магазины грабят по пять раз на дню.

Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с дядей Колей, который начинает их «крышевать». Но не все предприниматели согласны платить за подобные услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них банда Роди – бывшего анархиста, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.

Новая экономическая политика (НЭП) была принята в Советской России в марте 1921 года. Это время первых советских булочных, мебельных магазинов и продовольственных лавочек. И одновременно это последние месяцы существования старой России.

Действие сериала происходит в Петрограде — на тот момент он был центром трафика по подпольному алкоголю: спирт доставлялся из всех северных стран и Балтики.

Одно из основных мест, где разворачиваются события в сериале, – подпольный ресторан дяди Коли, вора в законе. Заведение находится в анатомическом театре инфекционной больницы, более того, расположен ресторан так, чтобы пройти в него можно было, только преодолев морг с кучей трупов.

Такие подпольные заведения специально устраивались в подобных неприятных местах, чтоб туда не нагрянули с проверкой.

Персонажи «Цыпленка жареного»

В начале НЭПа герои еще пытаются жить по-старому. Подобные драматические моменты в истории всегда интересны кино, потому что вскрывают человеческие чувства и природу. Когда можно украсть – кто-то украдет, кто-то нет. Когда можно убить – кто-то убьет, кто-то нет.

«Многие персонажи "Цыпленка жареного" по своим убеждениям идеалисты, но время их сломает. Не буду рассказывать, в чем именно это заключается. Отмечу только, что наш сериал о любви, дружбе, верности идеям и идеалам. Это очень мелодраматичная история», — рассказала режиссер Николаева.

В сериале много ярких характерных персонажей. Основные силы, которые борются за влияние в Петрограде, – это белогвардейцы (в лице Паши Трубинера), провозящие спирт из Балтики и Финляндии, а также воры в законе, которые держат подпольный ресторан для торговли спиртом.

Владельцы подпольного бара Фото: © Первый канал

Жену такого бандита, дяди Коли, играет Ирина Пегова, самого вора в законе – Виктор Сухоруков.

«Режиссер Елена Николаева догадалась запланировать для меня роль героя-любовника! Она узрела во мне — лысом, чудном, с редкими зубами, мелкими глазами, разными ушами, конопатым носом — потенциал к эротическим сценам и образу денди с барышней в мехах, который танцует приватные танцы под граммофон», — рассказал Виктор Сухоруков.

Также среди персонажей есть чекисты, главного из которых играет Виктор Добронравов. Его персонаж не выдуманный, а имеет исторический прототип — Яков Петерс, один из создателей и первых руководителей ВЧК, страшный человек, убийца и душегуб.

Виктор Добронравов Фото: © Первый канал

Двух ключевых героев играют молодые актеры Никита Волков и Максим Белбородов. У Белбородова роль идеалиста, который все время славит революцию, а Волков сыграл бывшего анархиста, пижона и сердцееда, главаря банды.