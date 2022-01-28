Минфин предложил штрафовать за искажение информации о товарах

Минфин России планирует ввести административную ответственность в виде штрафов за недостоверную или неполную информацию о товарах, сообщил представитель ведомства.

Штрафы грозят за «непредставление, а также искажение реквизитов в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, непредставление документов, неотражение реквизитов в представляемых документах, сказали «Известиям» в ведомстве,

Также административная ответственность может грозить операторам электронного документооборота за непредставление счетов-фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

В основном это будет касаться бытовой техники. Размер штрафов за отсутствие документации или искажение информации в ней в министерстве не уточнили.