Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

«С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев (террористическая организация запрещена в России) с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке "зоны беззакония", в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы, боевики и всякого рода преступные элементы.

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«В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших и плохих", получают "вторую жизнь" определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения», — отметил Полянский.

Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных, например, в Афганистане, напомнил российский дипломат.