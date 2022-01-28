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Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы

Источник:
РИА Новости
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Фото: Spc. DeAndre Pierce

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

«С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев (террористическая организация запрещена в России) с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке "зоны беззакония", в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы, боевики и всякого рода преступные элементы.

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«В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших и плохих", получают "вторую жизнь" определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения», — отметил Полянский.

Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных, например, в Афганистане, напомнил российский дипломат.

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