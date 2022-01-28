Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томского школьника

Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия
Подросток, выпавший из окна школы №40 в четверг, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в пятницу главврач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.
Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске в четверг. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения.
Мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату ИВЛ. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое, приводит слова Караваева департамент здравоохранения Томской области.
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