НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томского школьника

Источник:
Sibnet.ru
419 0
Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Подросток, выпавший из окна школы №40 в четверг, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в пятницу главврач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске в четверг. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения.

Мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату ИВЛ. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое, приводит слова Караваева департамент здравоохранения Томской области.

Еще по теме
Повару томского интерната ограничили свободу за заражение 34 детей
Ребенок выпал из школьного окна в Томске
Мальчик получил перелом позвоночника от прыжков на батуте
Солдат нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жвачкин заявил о рекордной заболеваемости COVID
Ростуризм запустит зимние чартеры на Байкал
Клип на песню об Агафье Лыковой опубликовали на YouTube
Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томского школьника
Самое популярное
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Новые российские истребители и ЗРК изменят правила войны
Раскрыто убийство семьи в Омской области
Сериал «Перевал Дятлова» повторят в январе на ТВ‑3
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай поддержал позицию России в переговорах с США и НАТО
Байден пообещал Зеленскому помочь деньгами
Депутатам Госдумы поставят оценки за работу
Половина россиян смогла представить жизнь без интернета
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Fazar

" Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока...

Danilon

Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь ! Представьте себе: завтра в России станет возможным...

Drronum

Мишустин проиндексировал федеральные социальные пособия? Из своего кармана? Может в заголовке надо написать...

Disobedient

Наркомания неуставные отношения. Видео в сети ходит как обдолбанный на спор себе в голову очередь выпустил....
Sibnet.Ru