Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томского школьника

Подросток, выпавший из окна школы №40 в четверг, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в пятницу главврач томской больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске в четверг. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения.

Мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату ИВЛ. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое, приводит слова Караваева департамент здравоохранения Томской области.