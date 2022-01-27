Российские ученые создали аккумуляторы из медицинских масок

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали способ переработки использованных медицинских масок в дешевые аккумуляторные батареи.

Использованные медицинские маски дезинфицируют ультразвуком, после чего пропитывают специальной графеновой жидкостью. Затем материал спрессовывают и нагревают до 140 градусов, в результате получаются электроды для батареи.

Между ними помещают изолирующую прокладку, ее пропитывают особым электролитом и заключают в защитную оболочку, созданную из переработанного материала. В результате получаются тонкие, гибкие и дешевые батареи.

По ряду параметров они превосходят покрытые металлом традиционные аналоги, за счет низкой себестоимости они могут быть одноразовыми. Разработчики полагают, что такие батареи можно будет использовать практически в любых бытовых устройствах.