Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel

Автоблогер Настя Туман успешно справилась с плюющейся бензином Lada Niva Travel — эту проблему не могли решить ни АвтоВАЗ, ни дилеры, видео опубликовано на YouTube.

Lada Niva Travel начала «плеваться» бензином при заправке. В дилерском центре Насте Туман заявили, что разобрали топливную магистраль и дефектов не выявили. Проблему назвали технической особенностью модели.

Автоблогер решила сама отремонтировать заливную горловину. Оказалось, что в одном из клапанов топливного насоса не до конца проделано отверстие — его как будто раз проткнули ножом. Исправление недостатка заняло полминуты.

Lada Niva Travel — рестайлинг модели, известной ранее как Chevrolet Niva. Ее передняя часть напоминает Toyota RAV4. Технически автомобиль не изменился. Он комплектуется двигателем 1,7 литра мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Рекомендованная цена начинается от 879,9 тысячи рублей.