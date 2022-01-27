Госдума разрешила приватизировать участки рядом с водоемами

Снят запрет на приватизацию участков рядом с водоемами, соответствующий закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Теперь в частную собственность можно оформлять земли во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения создаются для охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и прилегающих территорий от загрязнений.

В первом поясе запрещена любая деятельность, не связанная с нуждами водоснабжения, во втором запрещены только некоторые виды деятельности — в частности, размещение полигонов отходов, складов удобрений и ферм.

По действующему законодательству, на оба вида санитарных поясов распространяется ограничение оборота участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Эти земли нельзя передавать в частную собственность, покупать и продавать, но можно сдавать в аренду.

Снятие запрета позволяет оформить земельные участки под уже существующими строениями, право собственности на которые возникло до вступления в силу Земельного кодекса России в 2001 году.