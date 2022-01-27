НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума разрешила приватизировать участки рядом с водоемами

Источник:
Sibnet.ru
377 4
Фото: © Sibnet.ru

Снят запрет на приватизацию участков рядом с водоемами, соответствующий закон принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Теперь в частную собственность можно оформлять земли во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения создаются для охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и прилегающих территорий от загрязнений.

В первом поясе запрещена любая деятельность, не связанная с нуждами водоснабжения, во втором запрещены только некоторые виды деятельности — в частности, размещение полигонов отходов, складов удобрений и ферм.

По действующему законодательству, на оба вида санитарных поясов распространяется ограничение оборота участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Эти земли нельзя передавать в частную собственность, покупать и продавать, но можно сдавать в аренду.

Снятие запрета позволяет оформить земельные участки под уже существующими строениями, право собственности на которые возникло до вступления в силу Земельного кодекса России в 2001 году.

Еще по теме
Введены штрафы за переводы организаторам азартных игр
«Госуслуги» и «ВКонтакте» станут доступны при отрицательном балансе
Защищающий животных депутат прокомментировал трагедию в Забайкалье
Госдума выполнила поручение Путина по пенсиям
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Повару томского интерната ограничили свободу за заражение 34 детей
Ребенок выпал из школьного окна в Томске
Мальчик получил перелом позвоночника от прыжков на батуте
Новосибирский фотограф опубликовал красивые снимки МС-21
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Новые российские истребители и ЗРК изменят правила войны
Обсуждение (4)
Картина дня
Медведев оценил вероятность войны с НАТО
Солдат нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев
Россия заняла второе место по посещениям пиратских сайтов
Неуправляемая ракета SpaceX врежется в Луну
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
33
Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса
29
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
27
Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину
27
США и НАТО отвергли все ключевые требования России
Sibnet.Ru