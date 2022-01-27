Повару томского интерната ограничили свободу за заражение 34 детей

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Повар Крыловской вспомогательной школы-интерната в Бакчарском районе Томской области заслушал приговор за заражение 34 воспитанников псевдотуберкулезом, он получил год ограничения свободы, сообщило СУ СКР по региону.
Массовое заболевание детей в Крыловском интернате произошло год назад, в начале февраля 2021 года. 34 воспитанника (больше половины всех учеников) попали в больницу с псевдотуберкулезом.
По данным следствия, повар интерната не организовал дератизацию, поэтому в учреждении расплодились крысы — именно они переносят эту болезнь. Также обвиняемый не обеспечил правильное хранение и обработку продуктов питания.
Суд ограничил повару свободу на год с запретом определенных действий. Приговор может быть обжалован.
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