Ребенок выпал из школьного окна в Томске

Фото: © ЦУР Томской области
Ребенок выпал из окна школы №40 в Томске, обстоятельства случившегося выясняются, сообщил в четверг Центр управления регионом.
Информация о том, что из окна школы №40 в Томске выпал ребенок, распространилась в четверг по соцсетям. По словам пользователей, ребенок упал с четвертого этажа.
По данным ЦУР, ребенок жив. Сейчас в школе работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как позже уточнил департамент здравоохранения региона, пострадавшему 14 лет. Он находится в тяжелом состоянии. У подростка множественные повреждения, сейчас его обследуют в больнице.