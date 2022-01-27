Ребенок выпал из школьного окна в Томске

Ребенок выпал из окна школы №40 в Томске, обстоятельства случившегося выясняются, сообщил в четверг Центр управления регионом.

Информация о том, что из окна школы №40 в Томске выпал ребенок, распространилась в четверг по соцсетям. По словам пользователей, ребенок упал с четвертого этажа.

По данным ЦУР, ребенок жив. Сейчас в школе работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как позже уточнил департамент здравоохранения региона, пострадавшему 14 лет. Он находится в тяжелом состоянии. У подростка множественные повреждения, сейчас его обследуют в больнице.