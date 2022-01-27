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Медведев оценил вероятность войны с НАТО

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: НеизвестенUnknown author / CC BY 4.0

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что войны никто не хочет, тем более войны между Россией и НАТО.

Медведев указал на важность переговоров по гарантиям безопасности и необходимость применять в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном принцип неделимой безопасности.

По его словам, это подразумевает, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другой. «То есть такого рода события были бы ужасными, и нечего добавить», — цитирует «Лента.ру» Медведева.

При этом он отметил, что есть люди, которые на этом зарабатывают, спекулируют. В числе таких лиц он вспомнил одного из «маразматических стариков» из сената США, заявившего, что не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения между Россией и США.

«Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется. Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат — это серьезная очень структура, это очень печально», — подчеркнул Медведев.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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