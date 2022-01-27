Госдеп поставил вопрос об отъезде из США посла России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве.

«На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, из российского посольства на днях уехала очередная группа дипломатов. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года», — отметил дипломат.

«И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», — сказал Антонов.