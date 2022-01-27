Полицейские в Бурятии изъяли нефрит на сумму 110 млн рублей

Полицейские в Бурятии изъяли незаконно добытый нефрит на сумму 110 миллионов рублей, в отношении подозреваемого в добыче возбуждено уголовное дело, сообщает МВД РФ.

Сотрудник компании, выполнявшей подрядные работы для геологической организации в Окинском районе, добывал полудрагоценный нефрит. Мужчина добыл 7,5 тонны нефрита стоимостью 110 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 255 УК РФ (нарушении правил охраны и использования недр). Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Нефрит в большом количестве добывается в Бурятии и часто становится добычей для контрабандистов. Камень очень ценится на азиатских рынках, где цена за килограмм может достигать 1 тысячи долларов.