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Эклс назвал любимую сюжетную линию в «Сверхъестественном»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, 15 лет жизни отдавший роли охотника за нечестью Дина Винчестера, рассказал о своей любимой сюжетной арке в шоу.

«Очевидно, что только длинная основная сюжетная линия двух братьев и то, через что они проходят, определенно является тем, на чем построено все шоу. Очевидно, что это самая важная и самая любимая сюжетная линия из всех», — сказал актера во время подкаста Майкла Розенбаума.

Из второстепенных сюжетных линий Эклс выделил Чистилище, из которого его персонаж в нале восьмого сезона шоу пытается выбраться вместе с вампиром Бенни и ангелом Кастиэлем.

«Это был другой мир, в котором мы были, мы боролись за выживание. Это было что-то вроде постапокалиптического ощущения. Мы были просто покрыты кровью и грязью, и это было другое ощущение, и я наслаждался этим», — отметил он.

Долгоиграющее шоу снимали с 2005 года в Канаде, за 15 сезонов зрители увидели 327 серий. Сериал повествует о братьях Сэме и Дине Винчестерах, путешествующих по стране на практически раритетном Chevrolet Impala 1967 года и убивающих нечисть.

Первые пять сезонов снял и поставил Эрик Крипке, после чего шоураннеры, как и сценаристы, начали меняться, с 12 сезона над сериалом работал Эндрю Дабб и его команда. Дженсен Эклс и его экранный брат Джаред Падалеки были единственными актерами, кто появился в каждой без исключения серии шоу.



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