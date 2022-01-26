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Эксперты предложили новое написание буквы «Ё»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oblam / CC BY-SA 3.0

Изменить написание буквы «Ё» в русском алфавите предложили эксперты, соответствующий проект реформы опубликован на сайте Российской общественной инициативы. По мнению авторов документа, это решит проблему написания «ё» как «е».

Проблема имеет целый перечень предпосылок, указывают инициаторы изменений. Так, в революционные годы начала 20-го века в процессе внедрения требований реформы русского языка литеры «Ё» нередко изымались из типографий.

Следующим ударом по многострадальной букве стало широкое внедрение компьютерных клавиатур американского стандарта, на которых попросту не хватало клавиш для некоторых русских букв. Кроме этого, кодировка символов ANSI изначально не включала «Ё».

Однако на сегодня данные проблемы решены. Чтобы вернуть массовое использование буквы, предлагается коренным образом изменить само начертание «Ё», которое сделает невозможным подмену литеры на «Е».

Фото: © roi.ru

Авторы реформы предлагают закрепить строчное и заглавное написание буквы «Ё» с замкнутой, закругленной, никогда не заостряемой петелькой в верхней части буквы, наподобие верхней половины буквы «В». При этом две точки сверху сохраняются.

В рукописном виде изменения коснуться только написания заглавной буквы — она будет писаться как увеличенная строчная буква «ё» с петелькой в верхней части. По мнению инициаторов реформы, это решит проблему внедрения нового правила в школе.

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