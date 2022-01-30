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Forbes рассказал об оружии, которое не оставит шансов Украине

Источник:
Forbes
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Россия может нанести массированный удар по Украине сотнями крылатых и аэробаллистических ракет — это оружие не оставит шансов Киеву, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В случае военного конфликта с Украиной Россия может нанести по украинским войскам удар сотнями крылатых ракет с самолетов, которым даже не придется покидать свое воздушное пространство. «При этом крылатые ракеты Х-101 — не единственное авиационное оружие большой дальности в арсенале ВКС РФ», — отметил эксперт.

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У российской боевой авиации также имеются истребители МиГ-31К с новыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Они станут дополнением к Х-10. Если крылатая ракета летит низко и медленно, то «Кинжал» летит высоко и быстро.

«Кинжал» с его уникальной схемой полета даст российскому военному командованию возможность преодолевать оборону самых защищенных объектов, таких как командные пункты и авиабазы.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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