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Семья из Новосибирска выиграла 10 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Столото»

Житель Новосибирска выиграл 10 миллионов рублей в «Жилищной лотерее», он планирует на эти деньги достроить дом, сообщает «Столото».

С выходом на пенсию отец Максима Карповича увлекся лотереями. Счастливый билет мужчина купил в киоске «Столото». Оформить приз в Москве глава семьи попросил сына Максима.

«Мы живем в соседних домах. Был уже поздний вечер, когда он позвонил по телефону и сказал, что сейчас принесет банку огурцов. Солений у нас самих много, поэтому я удивился. Встретил отца и по его счастливым глазам понял, что сейчас услышу что-то интересное. Так и было. Новость о выигрыше меня поразила», — сказал Карпович.

Максим по профессии инженер, а владелец счастливого билета до выхода на пенсию трудился трактористом. Благодаря образованию сына и золотым рукам отца сибиряки самостоятельно строят дом и баню на своем загородном участке.

Выигранные миллионы помогут везучему новосибирцу не только возвести загородный дом мечты быстрее, но и стать вдобавок обладателем новой квартиры.

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