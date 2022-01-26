Украинский кризис подстегнет цены на топливо в мире

Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к скачку на топливо, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс.

«Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что приведет к более длительному сохранению повышенного общего уровня инфляции», — цитирует РИА Новости Гита Гопинатс.

МВФ оценил рост мирового ВВП в прошлом году в 5,9%, инфляцию в развитых странах — в 3,1%, в развивающихся — 5,7%. При этом на текущий год прогноз по экономическому росту предполагает прибавку в 4,4%, инфляцию — 5,9% в развивающихся странах, 3,9% в развитых.

В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.