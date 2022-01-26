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Украинский кризис подстегнет цены на топливо в мире

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к скачку на топливо, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс.

«Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что приведет к более длительному сохранению повышенного общего уровня инфляции», — цитирует РИА Новости Гита Гопинатс.

МВФ оценил рост мирового ВВП в прошлом году в 5,9%, инфляцию в развитых странах — в 3,1%, в развивающихся — 5,7%. При этом на текущий год прогноз по экономическому росту предполагает прибавку в 4,4%, инфляцию — 5,9% в развивающихся странах, 3,9% в развитых.

В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Uynachalnica

Раздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.

Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Иркут 69

Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...

pepelmetal

А ещё она опередила по стоимости продуктов, коммуналки, газа и всего всего ,больше чем в 4 раза а теперь...
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