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Мишустин призвал упростить строительство частных домов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр России заявил, что не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к сетям при строительстве частного дома.

«Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. А ипотечные продукты должны стать более доступными», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что развитие строительства — важнейшее направление. «Здесь скорость и качество работ оказывают непосредственное влияние на состояние инфраструктуры и уровень жизни людей», — указал он.

В марте Минфин внес в правительство законопроект о распространении семейной ипотеки на строительство ИЖС. Проект даст возможность семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов.

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